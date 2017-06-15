Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Судебно-правовой форум: эксперты обсудили аспекты финансовой реструктуризации и санации при банкротстве

В рамках V Международного судебно-правового форума состоялась секция, посвященная банкротству. Руководитель практики банковского и финансового права ЮФ N&D Сергей Паперник рассказал, как защитить интересы сторон в процедуре финансовой реструктуризации, сравнив данную процедуру с досудебной санацией. Эти процедуры достаточно похожи, поэтому конкурируют между собой. Детально презентовав особенности процедур, г-н Паперник пришел к выводу, что хотя и процедура досудебной санации неплохая, но финансовая реструктуризация все же более перспективна и прогрессивна, так как является внесудебной, проще инициируется, и содержит «очень серьезную фичу – налоговые и другие льготы». «Эти процедуры не с нашей планеты, у нас их просто быть не может», - считает модератор секции Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Проблемным вопросам согласования плана санации в процедуре банкротства посвятила свой доклад Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий. Так, проблемы возникают со сроками полномочиями по подготовке плана, присутствует коллизия в компетенции – кто именно должен утверждать план, а еще более трагическая часть – согласование плана с уполномоченным органом, рассказала г-жа Козловская, ссылаясь на свой опыт. Если госорган долго не определяется с утверждением плана санации, по мнению спикера, суд должен решить данную проблему, а также необходимо внести изменения в законодательство и ограничить срок согласования госорганом до месяца. «Главная проблема, почему у нас не работает процедура санации – это требование рынка», - считает Сергей Боярчуков, так как санированные предприятия никому не нужны, и «в основном перед банкротством ставятся банальные цели избежания ответственности перед кредиторами».

Обжалование сделок должников в рамках банкротства - преимущество или препятствие для кредитора? Ответ на этот вопрос искала Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», выступая с докладом, завершающим данную секцию.