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Суд разблокировал счета КП «Киевский метрополитен»

Хозяйственный суд г.Киева снял арест со счетов КП «Киевский метрополитен». Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Юрий Левченко. Такое решение суд вынес 14 июня.

«Хозяйственный суд Киева снял трехмесячный арест со счетов КП «Киевский метрополитен». Судья ... снял арест на основании того, что метрополитен заключил дополнительные соглашения с банком об использовании арестованных счетов в дальнейшем только для выплаты заработной платы своим работникам», - написал он.

По словам г-на Левченко, остается непонятным, каким образом метрополитен будет осуществлять другие необходимые расходы - такие как обслуживание, ремонт вагонов и тому подобное.

«Сейчас коммунальное предприятие не может закупать необходимые запчасти для подвижного состава метрополитена. В результате этого, неотремонтированные вагоны остаются стоять в депо, из-за чего уже существенно увеличился интервал движения поездов в киевской подземке», - написал депутат.

Он также добавил, что судья отказал в удовлетворении заявления «Киевского метрополитена» об отсрочке исполнения постановления Киевского апелляционного хозсуда о взыскании долга в размере 1,9 млрд гривен.

Как известно, в 2009 году Киевсовет заключил с ООО «Укррослизинг» договор на закупку 100 вагонов для киевского метрополитена. Согласно этой договоренности, метрополитен получил за период с 19 марта 2010 по 28 февраля 2013 100 вагонов - 25 единиц производства КВСЗ, 33 единицы «Вагонмаш» и 42 «Метровагонмаш». В то же время сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны так и не была выплачена в полном объеме.

Сумма, необходимая для полного выполнения условий договора, выросла до 463 миллионов 378 000 882,37 гривны.

Она включала в себя предмет лизинга 353 миллиона 971 000 543,05 гривны и проценты по платежам - 109 407 000 339,32 гривны.

В то же время по непонятным причинам 15 октября 2009 руководство метро заключило дополнительное соглашение между КП «Киевский метрополитен» и ООО «Укррослизинг» на финансовые лизинговые услуги (вагоны метрополитена).

Этим документом изменили определение лизингового платежа, в частности, то, что в лизинговый платеж входили суммы, скорректированные на коэффициент корректировки. Поэтому за несколько лет долг вырос почти в три раза - на 1,7 млрд грн.

Позже КП «Киевский метрополитен» обращалось в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО «Укррослизинг» о признании недействительным дополнительного соглашения к договору на финансовые лизинговые услуги.

В свою очередь правоохранители возбудили соответствующие уголовные производства, в т.ч. в отношении должностных лиц, которые подписали эту дополнительное соглашение.

Однако решением суда Киева от 14 июня 2011 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 июля 2011 года, Высшего хозяйственного суда Украины от 1 ноября 2011 исковые требования, апелляционную и кассационную жалобы КП «Киевский метрополитен» и апелляционная и кассационная жалоба прокуратуры Киева были оставлены без удовлетворения.

А уголовное производство в отношении должностных лиц КП «Киевский метрополитен» закрыли связи с отсутствием состава преступления.

В декабре 2015 года Киевсовет взялся расследовать законность заключения лизингового договора.

В марте 2016 Киевсовет обратился в прокуратуру и правоохранителям с просьбой расследовать законность покупки КП «Киевский метрополитен» 100 вагонов метро в лизинг у ООО «Укррослизинг» в 2009 году.

26 апреля Высший хозяйственный суд обязал Киевский метрополитен оплатить 1,9 млрд гривен ООО «Укррослизинг» за поставленные в 2010-13 годах 100 вагонов метро.