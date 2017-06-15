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Судебно-правовой форум: советник LCF Елена Волянская осветила спорные вопросы формирования реестра требований кредиторов

15 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Спорные вопросы формирования реестра требований кредиторов и коллизионную судебную практику в данной сфере осветила советник LCF Елена Волянская, выступая на V Международном судебно-правовом форуме в секции, посвященной банкротству. По словам г-жи Волянской, это центральные вопросы для производства по делам банкротства, и «много коллизионных вопросов решаются еще до того, как реестр сформирован». В частности, спикер обратила внимание на спорные вопросы касаемо выплаты заработной платы и включения таких требований в реестр. Так, общими судами часто принимаются решения о взыскании необоснованно завышенных сумм задолженности с банкрота, которые заявляются должниками. При таком неправильном выборе подсудности суды не должны принимать иски, а если производство уже открыто, нужно его закрыть, считает г-жа Волянская.

Также Елена Волянская рассказала о судебной практике в вопросах момента начисления зарплаты уволенным работникам, отметив, что ориентироваться нужно на положения статьи 38 Закона о банкротстве, согласно которой со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры у него не возникает обязательств. Кроме того, советник LCF осветила аспекты судебной практики по признанию сделок недействительными.

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