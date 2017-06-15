Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Эксперты Судебно-правового форума обсуждают особенности дел о банкротстве

С.Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

В рамках V Международного судебно-правового форума работает секция, посвященная банкротству, которую модерирует Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Правовые позиции украинских судов в делах по банкротству осветил судья Высшего хозяйственного суда Украины Александр Удовиченко. Спикер рассказал, что в банкротстве круг участников производства шире, чем в исковом производстве, и само по себе наличие статуса участника производства не означает, что любой участник может обжаловать любой процессуальный документ. Чтобы обратиться в суд, нужны две составляющие: наличие статуса участника производства (или лица, права которого нарушены), а также сам факт нарушения права. В своем докладе г-н Удовиченко коснулся нюансов признания сделок недействительными, замены кредитора,

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Борис Поляков рассказал о практике обжалования результатов аукциона по продаже имущества должника, которая наработана за три года работы. Спикер отметил, что на сегодняшний день понятие аукциона неоднозначно, но нужно понимать, что это не договор купли-продажи, а лишь приобретение права на заключение такого договора. Г-н Поляков осветил аспекты судебных дел в зависимости от этапа аукциона.