Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

СМИ: Нацполиция проводит обыск в помещении НАПК

В помещении Национального агенства по предупреждению коррупции по адресу Дружбы народов, 28 проходит обыск в служебном кабинете замруководителя НАПК Руслана Радецкого.

Согласно информации СМИ, обыск проводят в рамках досудебного расследования по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью. Обыск проводит Национальная полиция.

«Мне сообщили, что у меня в кабинете осуществляется обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня», - прокомментировал Р.Радецкий.