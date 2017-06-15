Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

КМУ предлагает поднять минимальную зарплату на 38% за три года

Кабинет министров Украины предлагает в 2018 году поднять минимальную зарплату до 3 723 грн, в 2019 году — до 4 173 грн, а в 2020 — до 4 425 грн. То есть за три года минимальная зарплата вырастет с 3 200 грн до 4 425 грн или на 38%. Об этом свидетельствует бюджетная резолюция на следующие три года, которую вчера одобрило правительство.

Должностной оклад сотрудника I тарифного разряда до 2020 года согласно планам Кабмина должен вырасти до 2 073 грн или на 29,6%.

Согласно одобренной бюджетной резолюции средняя зарплата в 2018 года должна увеличиться до 8 629 грн, в 2019 году — до 9 540 грн, в 2020-м составить 10 537 грн.

Напомним, вчера Кабинет министров на своем заседании одобрил основные направления бюджетной политики сразу на три года (2018-2020 гг.). Согласно прогнозу правительства экономика за три года вырастет на 11%, инфляция уменьшится до 5%. Это, по словам министра финансов Александра Данилюка, консервативный сценарий. Государственный долг снизится с 66,8% до 55% от ВВП, а дефицит бюджета — с 3% до 2% от ВВП.