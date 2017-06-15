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Беларусь отказалась от российского рубля в качестве резервной валюты

15 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк Беларуси с 1 июля выводит российский рубль из состава золотовалютных резервов и полностью переходит на международные стандарты при расчете.

С 2004 года Нацбанк публиковал показатели резервов, рассчитывая их сразу по двум методикам: национальной и опирающейся на стандарты МВФ.

Национальные стандарты включали в состав резервов не только российский рубль, который не рассматривается МВФ в качестве резервной валюты, но и драгоценные камни и металлы, не относящиеся к монетарному золоту.

Переход на международные стандарты, как говорится в заявлении регулятора, поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами, а также опыт, полученный «в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств».

На 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по международным стандартам, составляли 5,2 млрд долларов, по национальным - 5,6 млрд долларов.

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