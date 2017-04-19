Сегодня 19 апреля 2017 года, 19:02

«Если в поддельной обуви и одежде можно ходить, то от поддельных лекарств будут куда более серьезные последствия», - Инна Шатова, представитель ГСИС Украины

Завершающий круглый стол первого дня Международного форума по борьбе с подделками и пиратством посвящен различным аспектам фармацевтики. Инна Шатова, представитель ГСИС Украины, модератор секции, представляя спикеров, отметила, что если в поддельной обуви и одежде можно ходить, то от поддельных лекарств будут куда более серьезные последствия.

В свою очередь Дмитрий Поляков, директор Proteca (Россия) рассказал о путях перемещения контрафактных лекарств между Украиной и Россией.

«РФ является наибольшим поставщиком и транзитным агентом контрафактной продукции», - отметил спикер. Также по его словам, как правило, поддельные лекарства производят в Китае, Индии и Пакистане.

Более подробно эксперт остановился на работе онлайн-аптек. «Даже если владельцы таких аптек ввозят оригинальные лекарства, нет гарантий, что будут соблюдены все технические условия их транспортировки», - рассказал г-н Поляков.

В свою очередь Жюльен Рондард, руководитель проектов по борьбе с подделками компании Servier, рассказал о примерах борьбы с контрафактом на примере компании. Так, одним из последних примеров эксперт выделил выявление нелегального места производства фольги, которая маркировалась под логотипом компании. В тоже время спикер отметил, что самым сложным в этом процессе является как раз выявление контрафактной продукции.

В свою очередь Роман Бойко, руководитель департамента безопасности ООО «Санофи-Авентис Украина» отметил, что, к сожалению, только некоторые крупные международные компании признают наличие контрафакта на рынке и противодействуют ему.

В части торговли через интернет лекарственными средствами эксперт надеется на улучшение ситуации, поскольку в парламенте зарегистрирован законопроект, которым вводится возможность закрытия сайтов по заявлению правообладателя без судебного разбирательства.