Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 19:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Если в поддельной обуви и одежде можно ходить, то от поддельных лекарств будут куда более серьезные последствия», - Инна Шатова, представитель ГСИС Украины

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Завершающий круглый стол первого дня Международного форума по борьбе с подделками и пиратством посвящен различным аспектам фармацевтики. Инна Шатова, представитель ГСИС Украины, модератор секции, представляя спикеров, отметила, что если в поддельной обуви и одежде можно ходить, то от поддельных лекарств будут куда более серьезные последствия.

В свою очередь Дмитрий Поляков, директор Proteca (Россия) рассказал о путях перемещения контрафактных лекарств между Украиной и Россией.

«РФ является наибольшим поставщиком и транзитным агентом контрафактной продукции», - отметил спикер. Также по его словам, как правило, поддельные лекарства производят в Китае, Индии и Пакистане.

Более подробно эксперт остановился на работе онлайн-аптек. «Даже если владельцы таких аптек ввозят оригинальные лекарства, нет гарантий, что будут соблюдены все технические условия их транспортировки», - рассказал г-н Поляков.

В свою очередь Жюльен Рондард, руководитель проектов по борьбе с подделками компании Servier, рассказал о примерах борьбы с контрафактом на примере компании. Так, одним из последних примеров эксперт выделил выявление нелегального места производства фольги, которая маркировалась под логотипом компании. В тоже время спикер отметил, что самым сложным в этом процессе является как раз выявление контрафактной продукции.

В свою очередь Роман Бойко, руководитель департамента безопасности ООО «Санофи-Авентис Украина» отметил, что, к сожалению, только некоторые крупные международные компании признают наличие контрафакта на рынке и противодействуют ему.

В части торговли через интернет лекарственными средствами эксперт надеется на улучшение ситуации, поскольку в парламенте зарегистрирован законопроект, которым вводится возможность закрытия сайтов по заявлению правообладателя без судебного разбирательства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
    aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом