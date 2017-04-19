Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 19:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Международный суд ООН согласился ввести предупредительные меры против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму

19 апреля 2017 года Источник:ТСН.ua

19 апреля Международный суд ООН согласился ввести предупредительные меры против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму по иску Украины. Об этом заявил председатель суда в Гааге Ронни Абрахам.

Рассматривалось нарушение положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается Украины в иске, направлены на защиту людей от проявлений дискриминации. Для введения временных мер сторона может подавать только тогда, когда есть свидетельства об актах расовой дискриминации.

«Касательно предоставленных суду показаний, некоторые из них соответствуют определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека на Украине», - приводит «Европейская правда» цитату Р.Абрахама.

Своим решением суд ООН обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновлением деятельности Меджлиса, и обеспечить возобновление образования Украинской.

Кроме этого, суд наложил на обе стороны обязательства избегать нарушений Конвенции о предупреждении всех форм расовой дискриминации.

«Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и таким образом суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны, и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона», - добавил г-н Абрахам.

Также Международный суд ООН в Гааге не удовлетворил просьбу Украины о предварительных мерах в отношении России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, суд начал рассмотрение дела 6 марта и после четырех дней слушаний перешел к рассмотрению временных мер против России. Они могут включать в себя требование прекратить финансирование боевиков, вернуть контроль над границей украинскому правительству и уважать права крымских татар и украинцев в Крыму. Россия все обвинения отвергала, а эксперты прогнозировали, что дальнейшее рассмотрение дела по существу может затянуться на годы.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

ЭВМ 19 апреля 2017 года 18:18 #

Ну кто эту новость готовил? На самом деле, Суд ООН указал следующее:
1. Refrain from maintaining or imposing limitations on the ability of the Crimean Tatar community to conserve its representative institutions, including the Mejlis - воздержаться от сохранения или установления ограничений на возможность сохранения крымско-татарским сообществом своих представительских органов, включая Меджлис.
2. Ensure the availability of education in the Ukrainian language - обеспечить доступность образования на украинском языке.
3. Both Parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve - обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить настоящий спор или затруднить его разрешение.
http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19394.pdf

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом