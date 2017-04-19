Сегодня 19 апреля 2017 года, 19:02

Международный суд ООН согласился ввести предупредительные меры против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму

19 апреля Международный суд ООН согласился ввести предупредительные меры против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму по иску Украины. Об этом заявил председатель суда в Гааге Ронни Абрахам.

Рассматривалось нарушение положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается Украины в иске, направлены на защиту людей от проявлений дискриминации. Для введения временных мер сторона может подавать только тогда, когда есть свидетельства об актах расовой дискриминации.

«Касательно предоставленных суду показаний, некоторые из них соответствуют определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека на Украине», - приводит «Европейская правда» цитату Р.Абрахама.

Своим решением суд ООН обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновлением деятельности Меджлиса, и обеспечить возобновление образования Украинской.

Кроме этого, суд наложил на обе стороны обязательства избегать нарушений Конвенции о предупреждении всех форм расовой дискриминации.

«Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и таким образом суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны, и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона», - добавил г-н Абрахам.

Также Международный суд ООН в Гааге не удовлетворил просьбу Украины о предварительных мерах в отношении России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, суд начал рассмотрение дела 6 марта и после четырех дней слушаний перешел к рассмотрению временных мер против России. Они могут включать в себя требование прекратить финансирование боевиков, вернуть контроль над границей украинскому правительству и уважать права крымских татар и украинцев в Крыму. Россия все обвинения отвергала, а эксперты прогнозировали, что дальнейшее рассмотрение дела по существу может затянуться на годы.