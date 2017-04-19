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Никола Новаро рассказал о защите прав на сорта растений с точки зрения CIOPORA

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Завершился второй круглый стол докладом Николы Новаро, представителя Международной ассоциации селлекционеров сортов декоративных и плодовых культур, полученных вегетативным способом.

Спикер рассказал о защите прав на сорта растений с точки зрения CIOPORA. По его словам, сегодня наблюдается очень много недобросовестных игроков на рынке. Что в свою очередь приводит к демпингу в сфере растениеводства.

Кроме того, эксперт отметил, что существует необходимость гарантий защиты исключительных прав на сорта растений.

Более подробно г-н Новаро остановился на практике разрешения споров в этой сфере.

Кроме того, Николай Фаенгольд, директор по работе с партнерами медиагруппы StarIightMedia, Инициатива «Чистое небо», рассказал участникам о нюансах защиты аудиовизуального контента в сети Интернет.

Также в рамках форума участникам предложили определить признаки контрафактности на примере продукции компании Puma.

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