Завершился второй круглый стол докладом Николы Новаро, представителя Международной ассоциации селлекционеров сортов декоративных и плодовых культур, полученных вегетативным способом.
Спикер рассказал о защите прав на сорта растений с точки зрения CIOPORA. По его словам, сегодня наблюдается очень много недобросовестных игроков на рынке. Что в свою очередь приводит к демпингу в сфере растениеводства.
Кроме того, эксперт отметил, что существует необходимость гарантий защиты исключительных прав на сорта растений.
Более подробно г-н Новаро остановился на практике разрешения споров в этой сфере.
Кроме того, Николай Фаенгольд, директор по работе с партнерами медиагруппы StarIightMedia, Инициатива «Чистое небо», рассказал участникам о нюансах защиты аудиовизуального контента в сети Интернет.
Также в рамках форума участникам предложили определить признаки контрафактности на примере продукции компании Puma.
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