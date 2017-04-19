Сегодня 19 апреля 2017 года, 17:32

В НАБУ отчитались о работе за два года

Иностранные банки и компании причастны к принесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины. Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры с меньшей мере 10 стран мира, при участии которых с Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов. Об этом идет речь в отчете, приуроченном к двухлетию со дня создания НАБУ (16 апреля 2015 года - Президент Украины подписал два Указа - об образовании Национального антикоррупционного бюро и о назначении Артема Сытника его директором).

Следствием установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованных на ряде украинских государственных компаний. В частности, речь идет о ПАО «Укргаздобыча», ГП «Электротяжмаш», ГП «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), ГП «Администрация морских портов Украины», ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и др.

Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. А сами компании обычно выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот - поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам. При этом, доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания на Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (недвижимости, оплаты обучения, медицинского обслуживания и т.д.).

Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники имеют «прописку» в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

НАБУ активно сотрудничает с правоохранительными органами других государств. География обращений НАБУ охватывает почти все континенты. Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайства о международной правовой помощи в компетентные органы 41-й государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвии (35), Великобритании (13), Австрии (10), Швейцарии (10), Кипра (10).

Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствах (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета преступлений, расследуемых превышает 85 млрд грн.