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Участники форума обсудили нюансы применения новелл УК и УПК в делах о нарушении прав интеллектуальной собственности

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В продолжение Международного форума по борьбе с подделками и пиратством участникам представили нюансы правоприменения новелл Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины относительно дел о нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом участникам рассказал Евгений Компанец, заместитель начальника юридического отдела ППФ «Пахаренко и партнеры».

Собственно он напомнил, что существенные изменения были внесены в УК в 2011 году. Напомним, что ими существенно смягчились санкции, несмотря на увеличения размера штрафов.

Кроме того, появилась возможность уничтожения контрафактной продукции в ходе досудебного расследования. Одним из наиболее приемлемых вариантов реализации этой возможности эксперт назвал такой порядок: вынесение судом определения об уничтожении контрафакта, которое проходит непосредственно при участии или под контролем правообладателя или его представителя.

Тем не менее, зачастую происходит процесс «на бумаге», когда определение суда «исполняется» без ведома правообладателя.

Подводя итоги, эксперт отметил, что действующие санкции не останавливают правонарушителя, поскольку штрафные санкции гораздо ниже дохода.

Продолжая тему уголовного расследования преступлений в этой сфере, Сергей Лебедь, генеральный директор компании «Интеллект Групп Украина» предоставил участникам рекомендации для достижения наибольшего эффекта в расследовании. В частности по его словам правообладателю в первую очередь необходимо провести собственное расследование относительно фактов нарушения прав интеллектуальной собственности и уже потом подавать заявление об открытии уголовного производства. Кроме того по возможности ему необходимо принимать участие в досудебном расследовании, судебном рассмотрении и исполнении судебного решения.

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