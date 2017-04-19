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Андрей Вишневский назначен заместителем министра юстиции

19 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Андрея Вишневского. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник в правительстве.

«Сегодня назначили Вишневского Андрея», – передают СМИ.

До назначения А.Вишневский с 2012 года работал директором координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции. А.Вишневский также вошел в тройку финалистов на назначение на должность главы Национальной полиции Украины после ухода с этой должности Хатии Деканоидзе.

Г-н Вишневский имеет два высших образования, в Харькове получил специальность биолога, в 2005 году закончил Киевский университет права при институте государства и права им. Корецкого.

В 2002-2004 годах был советником госсекретаря правительства, до 2008 года – заместителем начальника Главного управления государственной службы Украины по правовой работе, международному сотрудничеству и модернизации государственной службы, в июле 2012 года года возглавил Координационный центр по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции.

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