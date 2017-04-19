Сегодня 19 апреля 2017 года, 16:01

Участники форума обсуждают способы результативного расследования преступлений в сфере IP

Александр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», директор УАПП

В рамках второго круглого стола форума «Практические аспекты борьбы с подделками и пиратством» участники обсуждают вопросы контроля цепи поставок и ответственности посредников, возможные способы результативного и сбалансированного расследования преступлений в сфере интеллектуальной собственности, защиты аудиовизуального контента в Интернете и пр. Модератором панели выступил Александр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», директор УАПП.

Джон Андерсон, председатель Всемирной группы по борьбе с подделками (GACG), в своем докладе акцент сделал на ответственности посредников в цепи поставок с точки зрения борьбы с контрафактом.

«Сами посредники должны ограничить влияние любых правонарушений. Тем не менее, они всячески стараются уйти от этих обязанностей», - рассказал он.

Кроме того, по словам эксперта в свою очередь производитель обязан анализировать всю цепь поставок.

Среди рекомендаций он выделил момент подписания контракта. В частности в нем должны быть прописаны обязанности сторон, ответственность и санкции. Следующая рекомендация - проверка контрагента. Кроме того, необходимо организовать координацию и сотрудничество со всеми органами ответственными за борьбу с контрафактом.

Следующий доклад касался аспектов работы Таможенного реестра объектов права интеллектуальной собственности. Об этом участникам рассказала Елена Билошук, начальник юридического отдела ЮФ «Городисский и Партнеры».

В частности, у таможни есть все основания отказать в процедуре в том случае если таможенный орган не имеет возможности идентифицировать объект права интеллектуальной собственности.

Кроме того спикер более подробно остановилась на мерах приостановления объектов на таможенной границе.