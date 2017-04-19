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Украинцам уже выдали 3,2 млн биометрических паспортов, — Миграционная служба

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сегодняшний день количество оформленных биометрических паспортов, которые начали выдавать с января 2015 года, составило 3 240 705. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

«По состоянию на 9 утра 19 апреля 2017 года Миграционной службой уже оформлено более 3 млн таких документов, а заграничными дипломатическими учреждениями — 145 тыс. биометрических паспортов», — сообщил глава ГМС.

По результатам этого года Миграционная служба ожидает, что будет оформлено дополнительно еще 2 млн биометрических паспортов. «Это приблизительно на 15% превысит результат прошлого года», — сказал М.Соколюк.

Каждый день новые паспорта получают 10 тыс. украинцев, а в некоторые дни эта цифра достигает 12 тыс.

Руководитель Миграционной службы затронул вопрос закупки рабочих станций, необходимых для оформления биометрических паспортов. «В этом году запланировано закупить дополнительно 233 рабочие станции, но еще нужно минимум 470 таких рабочих станций», — посетовал М.Соколюк.

Как сообщалось, в 2016 году ГМС закупил 427 рабочих станций. По состоянию на 1 января 2017 года работали 1 152 станции.

Кроме отделений ГМС, биометрические паспорта также выдают 26 подразделений паспортного сервиса «Документ» и 18 Центров предоставления админуслуг (ЦНАП).

«В ближайшие недели мы ожидаем начало работы 10 киевских центров, двух центров в Харькове, а также в Днепре и других крупных городах», — сообщил глава ГМС.

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