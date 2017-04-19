Юридическая группа LCF присоединяется к благотворительной онлайн-платформе Charitum

Анна Огренчук, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер Юридической группы LCF принимает участие в благотворительном аукционе Charitum. Лот – совместный полет над Киевом на легендарном американском самолете Cessna 172. Вырученные от продажи лота средства будут направлены в Благотворительный фонд помощи участникам АТО и их семьям «КОЛО». Аукцион длится с 19.04 до 25.04. Принять участие в аукционе можно на сайте благотворительного проекта.
Юридическая группа LCF — ведущая украинская команда юристов, консультирующая лидеров ключевых отраслей экономики. Флагманской практикой LCF является практика разрешения споров, а также фирма предоставляет юридические консультации по корпоративным, банковским и финансовым вопросам.
CHARITUM — это сеть благотворительных онлайн-аукционов с людьми, добившимися успеха в своей работе. Некоторые из них знамениты, некоторые широко известны в узких кругах. Главная миссия платформы — каждый лот должен нести практическую пользу для победителя.
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