Сегодня 19 апреля 2017 года, 16:01

Юридическая группа LCF присоединяется к благотворительной онлайн-платформе Charitum

Анна Огренчук, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер Юридической группы LCF принимает участие в благотворительном аукционе Charitum. Лот – совместный полет над Киевом на легендарном американском самолете Cessna 172. Вырученные от продажи лота средства будут направлены в Благотворительный фонд помощи участникам АТО и их семьям «КОЛО». Аукцион длится с 19.04 до 25.04. Принять участие в аукционе можно на сайте благотворительного проекта.

Юридическая группа LCF — ведущая украинская команда юристов, консультирующая лидеров ключевых отраслей экономики. Флагманской практикой LCF является практика разрешения споров, а также фирма предоставляет юридические консультации по корпоративным, банковским и финансовым вопросам.

CHARITUM — это сеть благотворительных онлайн-аукционов с людьми, добившимися успеха в своей работе. Некоторые из них знамениты, некоторые широко известны в узких кругах. Главная миссия платформы — каждый лот должен нести практическую пользу для победителя.