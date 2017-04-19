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Сегодня 19 апреля 2017 года, 16:01

Дмитрий Парфененко назначен и.о. председателя Фонда госимущества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) временно возглавит Дмитрий Парфененко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Д.Парфененко является первым заместителем главы фонда и, согласно законодательству, назначается исполняющим обязанности главы до назначения нового главы фонда.

Отметим, что предыдущий руководитель ФГИУ Игорь Билоус ушел в отставку в начале апреля. Верховный Совет одобрила его увольнение 13 апреля 2017 года.

Д.Парфененко имеет большой опыт работы в ФГИ: с 1995 до 1998 года он прошел путь от директора департамента до помощника главы фонда. Работал заместителем главы ФГИ Валентины Семенюк.

Работал в конкурсной комиссии по повторной приватизации государственного пакета «Кривожстали» в 2005 году.

В 2008 году был исполняющим обязанности главы фонда (назначен тогдашним премьером Юлией Тимошенко).

С мая 2010 года работал директором по связям с государственными учреждениями в ЗАО «Старт-холдинг».

В 2011 года стал начальником Главного управления коммунальной собственности, Киевской городской государственной администрации.

В 2012 — 2014 годах работал директором Департамента коммунальной собственности Киева при Киевской ГГА.

В 2014 году вернулся в ФГИ: сначала первым замглавы фонда, а с 20 июня 2014 года до 25 мая 2015 года — и.о. главы фонда.