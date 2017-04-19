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Сегодня 19 апреля 2017 года, 16:01

Униформа полицейских будет изменена, - КМУ

Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания в среду.

Изменения, изложенные на 15 страницах, внесенные в постановление об униформе от 30 сентября 2015 года.

Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.

В частности, добавляются разделы о «Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.

Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники курток также обшиваются листьями калины с тремя ягодами.