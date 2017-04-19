Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 16:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Униформа полицейских будет изменена, - КМУ

19 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания в среду.

Изменения, изложенные на 15 страницах, внесенные в постановление об униформе от 30 сентября 2015 года.

Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.

В частности, добавляются разделы о «Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.

Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники курток также обшиваются листьями калины с тремя ягодами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

чинуша 19 апреля 2017 года 16:00 #

Ю.П. Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской).

Совдепия продолжается. Для солдат одно, для младших офицеров другое, для старших офицеров третье и для высшего комсостава - генералы - четвертое.
Как Петруша 1 создал табели о рангах, так они до сих пор и остаются.
Не понятно, зачем в полиции дублировать воинские звания. Почему не сделать так, что все аттестованные сотрудники полиции есть офицеры. Все офицеры начинают с сержантов. Начальник отдела полиции -лейтенант. Начальник райотдела - капитан, начальник областного управления-полковник и в стране есть один генерал - начальник полиции страны.
Только самые выдающиеся полицейские продвигаются в звании и должности по службе. Остальные получают свое вознаграждение с учетом выслуги лет. Никто никого не подсиживает, Все служат не за чины, а за зарплату.

Некуда деньги девать 19 апреля 2017 года 15:45 #

Маскарадные костюмы

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом