Униформа полицейских будет изменена, - КМУ

Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания в среду.
Изменения, изложенные на 15 страницах, внесенные в постановление об униформе от 30 сентября 2015 года.
Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.
В частности, добавляются разделы о «Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.
Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники курток также обшиваются листьями калины с тремя ягодами.
Сохранить:
Контакты:
Ю.П. Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской).
Маскарадные костюмы
Институт частных детективов — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: