Сегодня 19 апреля 2017 года, 14:30

КМУ продлил конкурс на избрание независимого члена Нафтогаза

Кабинет министров объявил конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Решение было принято на заседании правительства.

Отмечается, что заявки принимаются в течение 45 дней с момента объявления о проведении конкурсного отбора.

Параллельно КМУ отменил пункт, согласно которому заявки на должность независимого члена НС НАК принимались в течение 14 дней.

Напомним, в мае 2016 года был сформирован Набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Кабинет министров Украины 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав наблюдательного совета Нафтогаза с пяти до семи человек, добавив в него одного независимого и одного от государства.

В начале апреля три британца и Ю.Ковалив заявили о готовности подать в отставку в случае невыполнения Кабмином плана действий по корпоративному управлению компанией. 17 апреля наблюдательный совет проголосовал за отставку г-жи Ковалив.