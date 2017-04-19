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КМУ продлил конкурс на избрание независимого члена Нафтогаза

19 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Кабинет министров объявил конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Решение было принято на заседании правительства.

Отмечается, что заявки принимаются в течение 45 дней с момента объявления о проведении конкурсного отбора.

Параллельно КМУ отменил пункт, согласно которому заявки на должность независимого члена НС НАК принимались в течение 14 дней.

Напомним, в мае 2016 года был сформирован Набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Кабинет министров Украины 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав наблюдательного совета Нафтогаза с пяти до семи человек, добавив в него одного независимого и одного от государства.

В начале апреля три британца и Ю.Ковалив заявили о готовности подать в отставку в случае невыполнения Кабмином плана действий по корпоративному управлению компанией. 17 апреля наблюдательный совет проголосовал за отставку г-жи Ковалив.

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