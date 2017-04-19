Сегодня 19 апреля 2017 года, 14:30

Несмотря на сотрудничество правоохранителей, таможенных органов и правообладателей, количество подделок растет, - Эндрю Бредшоу

На вопросе распространения подделок в Испании, в ходе ІІ Международного форума по борьбе с подделками и пиратством, остановился генеральный директор Национальной ассоциации по защите торговых марок (ANDEMA) (Испания) Хосе Антонио Морено. Он отметил, что деятельность ANDEMA направлена на проведение учебных мероприятий для представителей правоохранителей, таможенных органов, в также на просветительскую работу. По словам г-на Морено в целом население Испании не осознает необходимости борьбы с поделками и пиратством. Более детально спикер из Испании остановился на последствиях подделок в сфере спиртных напитков. Так, ежегодно в ЕС производители алкогольной продукции теряют 1,3 млрд прибыли, 5 тыс. рабочих мест.

Ни одна страна не обделена подделками из Китая, - отметил президент Азийской коалиции по борьбе с подделками и пиратством (ACACAP) (Сингапур) Эндрю Бредшоу. Несмотря на сотрудничество правоохранителей, таможенных органов и правообладателей, количество подделок растет. Это свидетельствует о том, что существующие механизмы борьбы с подделками не такие уже действенные. Стоит искать новые пути. По словам г-на Бредшоу сейчас вы не найдете магазинов заваленных контрафактной продукцией, торговля происходит в интернете. Спикер поделился, что ACACAP призывает правоохранительные органы делиться информацией с тем, чтобы совместными усилиями определять центры контрафакта – лиц, кому это выгодно. Стратегия борьбы ACACAP с контрафактом и подделками включает следующие этапы: идентификация рисков для конкретного бренда; поиск партнеров (а также производителей контрафакта) на местах; борьба, включающая комплекс мероприятий (нужно бороться с тем, чтобы не просто изъять контрафактную сорочку, а закрыть магазин).

Ситуация из пиратским софтом не изменилась. На этом акцентировала внимание генеральный директор «Майкрософт Украина» Надежда Васильева. Данная проблема обострилась с оккупацией восточных областей Украины. Но более злободневной проблемой является защита информации. В 2020 году в мире прогнозируется 4,4 зетабайт данных. На данный момент системы в бизнес-среде для эффективной защиты информации отсутствуют. По словам г-жи Васильевой, главная причина кибер-атак – пиратство.

Затем выступил менеджер департамента по борьбе с контрафактом компании Procter&Gamble (Великобритания) Денис Крохмалев. По его словам, в Китае 12 человек занимается исключительно внутренним рынком. Brand Protection Team работает над анализом рынка, в их распоряжении есть передовые лаборатории по идентификации контрафакта. Они даже могут оказать помощь правоохранительным органом в расследовании преступлений. Денис Крохмалев поделился результатами трехлетней борьбы с подделками: прекращена работа 817 фабрик производящих продукцию под брендом P&G; 325 млн долларов США – общая стоимость задержанной продукции, 91 млн долларов США – сумма на которую выросли продажи оригинальной продукции P&G.

В завершение круглого стола проректор Национальной академии внутренних дел Сергей Чернявский призвал специалистов IP-сферы к сотрудничеству. По его словам, одним из элементов эффективной защиты ІР-прав – подготовка квалифицированных сотрудников. Г-н Чернявский заявил, что в Национальной академии внутренних дел открывается специализация по переподготовке и повышению квалификации правоохранителей по направлению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Круглый стол «Угрозы, которые несут в себе контрафакт и пиратство» ІІ Международного форума по борьбе с подделками и пиратством завершил свою работу.