Сегодня 19 апреля 2017 года, 14:30

ЮК LeGran.TT выиграла спор в FOSFA по неоплате брокерской комиссии

Юридическая компания LeGran.TT отстояла интересы своего клиента, крупного агротрейдера, в споре по неоплате брокерской комиссии в международном арбитраже FOFSA.

У клиента компании возник спор с брокером по поводу оплаты брокерской комиссии на сумму около 40 тыс. дол. США. По определенным причинам, стороны не смогли согласовать размер комиссии к оплате. Представляя интересы клиента на этапе переговоров, юристы LeGran.TT передали контрагенту отказ от оплаты в предложенном размере.

Спустя несколько месяцев, брокер обратился в арбитраж FOSFA для принудительного взыскания комиссии. Однако юристы LeGran.TT настаивали на отказе в удовлетворении исковых требований из-за пропуска сроков исковой давности, поскольку они исчислялись 60 днями с момента возникновения спора, в данном деле – 60 дней с момента уведомления юристами LeGran.TT об отказе оплаты.

Истец, в свою очередь, указывал, что сроки исковой давности не пропущены, поскольку стороны продолжили переписку.

Ссылаясь на английские судебные прецеденты, юристы LeGran.TT доказали несостоятельность аргументов о причинах несоблюдения сроков инициации арбитража. В частности, юристы компании настаивали на том, что сроки возникновения спора отсчитываются с момента письменного отказа от оплаты брокерской комиссии, поэтому сроки исковой давности – пропущены.

Заслушав аргументы сторон, два арбитра не смогли принять единого решения и передали спор на рассмотрение третьего арбитра – ампира. Изучив материалы дела, ампир полностью поддержал позицию LeGran.TT, а также отказался использовать свое исключительное право на продление сроков давности.

Дело сопровождал юрист LeGran.TT Данил Христич.

По его словам, особенность этого дела заключается в том, что в вопросах исковой давности не существует какой-то единой практики или гарантии однозначного разрешения подобных споров. «Несмотря на четкость правил арбитража, даже очень опытные арбитры могут по-разному трактовать одну и ту же ситуацию. Что, собственно, и произошло с нашим клиентом. Я бы рекомендовал очень внимательно отслеживать сроки исковой давности, потому что их нарушение может привести к печальным последствиям – отклонению исковых требований в полном объеме», – отметил он.