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Премьер-министр распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами

19 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами.

«Мы должны отойти от такого явления, как очереди к паспортистам. Это очень важно. Нужно проводить европейскую интеграцию не только через ассоциацию, но и через изменение философии предоставления услуг. Нужно скорее двигаться в этом направлении», - сказал он.

По словам председателя Государственной миграционной службы Максим Соколюк, который выступал в Доме правительства с докладом, по состоянию на утро 19 апреля биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок в Европу, получили 3 240 705 человек. До конца года планируется выдать еще 2 миллиона таких паспортов.

«Каждый день по меньшей мере 10 тысяч граждан Украины, а в отдельные дни - 12 тысяч, оформляют и получают документы. Это связано с сезонным спросом перед майскими праздниками, летними отпусками. Есть в некоторых отделениях очереди», - заявил он.

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