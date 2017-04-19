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Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - министр соцполитики

19 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Третьим этапом пенсионной реформы будет пересмотр пенсионного обеспечения военнослужащих, четвертым - внедрение накопительной системы. Об этом Министр социальной политики Андрей Рева сообщил журналистам.

«Наша конечная цель - построение трехуровневой пенсионной системы в Украине: солидарной, обязательной накопительной и добровольной накопительной...», - сказал А.Рева.

Он добавил, что имплементация данного задания является пошаговой: первый шаг - повышение минимальной зарплаты, второй - реформирование солидарной системы, третий - пересмотр пенсионного обеспечения для военнослужащих, четвертый - накопительная система.

Министр отметил, что пенсионная реформа предусматривает отмену специальных пенсий для всех, кроме военнослужащих.

А.Рева подчеркнул, что пенсионная реформа практически согласована.

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