Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - министр соцполитики

Третьим этапом пенсионной реформы будет пересмотр пенсионного обеспечения военнослужащих, четвертым - внедрение накопительной системы. Об этом Министр социальной политики Андрей Рева сообщил журналистам.
«Наша конечная цель - построение трехуровневой пенсионной системы в Украине: солидарной, обязательной накопительной и добровольной накопительной...», - сказал А.Рева.
Он добавил, что имплементация данного задания является пошаговой: первый шаг - повышение минимальной зарплаты, второй - реформирование солидарной системы, третий - пересмотр пенсионного обеспечения для военнослужащих, четвертый - накопительная система.
Министр отметил, что пенсионная реформа предусматривает отмену специальных пенсий для всех, кроме военнослужащих.
А.Рева подчеркнул, что пенсионная реформа практически согласована.
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