Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 12:59

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Мы не так боремся с контрафактом, как с лицами, пытающимися злоупотреблять своими правами, - Алексей Гащицкий

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством продолжает свою работу. Место судебной экспертизы после реформы процессуального законодательства очертил директор департамента судебной экспертизы и экспертных исследований в сфере интеллектуальной собственности ГР «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Игорь Стародубов. В парламенте зарегистрирован ряд законопроектов направленых на усовершенствование (в большей или меньшей мере) правового статуса судебной экспертизы: 6232, 6232-1, 6244, 6264, 6285.

Представитель Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Гащицкий отметил, что несмотря на неблагоприятные условия ведения бизнеса в нашем государстве, интерес к сфере интеллектуальной собственности не уменьшается. На сегодня в таможенном реестре зарегистрировано 3400 объектов интеллектуальной собственности. Г-н Гащицкий отметил, что существующий механизм выдачи патентов значительно проще его аннулирования. Об этой проблематике говориться уже несколько лет, но документы, решающие эти проблемы находятся на стадии «законопроекты». Казалось бы давно знакомые нам вещи – вешалки, зубочистки, бахилы медицинские,- зарегистрированы уже вчера. Представитель ГФС остановился на изменения в Таможенный кодекс Украины. В частности, один из законопроектов предусматривает норму об уничтожении малых партий товаров (до трех единиц, весом до трех килограмм) в упрощенном порядке. Эта норма направлена на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром. «На сегодняшний день мы не так боремся с контрафактом, как с лицами, питающимися злоупотреблять своими правами»,- резюмировал Алексей Гащицкий. В свою очередь представитель Национального координационного центра по охране прав интеллектуальной собственности США, старший специальный агент Федерального бюро расследований Джейсон Левитт рассказал о подделках и организованной преступности. По его словам, 2,5% продукции в мире является контрафактом. Каждый 12 доллар в США тратится в интернете. Через 3-4 года, по прогнозам, американцы будут тратить каждый 8 доллар в интернете. Эту возможность организованная преступность и использует. Особенности организованной преступности в разветвленной сети, меньшем взаимодействии между субъектами, в расширении географии нарушений. Г-н Левитт детально рассказал о традиционной и нетрадиционный моделях подделок. Эта проблема имеет глобальные масштабы: можно сидеть в любом месте за компьютером и продать контрафактный товар любому. Основной инструмент, по словам спикера, - американская почта. Джейсон Левитт рекомендует сотрудничать с почтой.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    aequo
  • integrites
  • Antika
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом