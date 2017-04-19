Сегодня 19 апреля 2017 года, 12:59

Мы не так боремся с контрафактом, как с лицами, пытающимися злоупотреблять своими правами, - Алексей Гащицкий

ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством продолжает свою работу. Место судебной экспертизы после реформы процессуального законодательства очертил директор департамента судебной экспертизы и экспертных исследований в сфере интеллектуальной собственности ГР «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Игорь Стародубов. В парламенте зарегистрирован ряд законопроектов направленых на усовершенствование (в большей или меньшей мере) правового статуса судебной экспертизы: 6232, 6232-1, 6244, 6264, 6285.

Представитель Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Гащицкий отметил, что несмотря на неблагоприятные условия ведения бизнеса в нашем государстве, интерес к сфере интеллектуальной собственности не уменьшается. На сегодня в таможенном реестре зарегистрировано 3400 объектов интеллектуальной собственности. Г-н Гащицкий отметил, что существующий механизм выдачи патентов значительно проще его аннулирования. Об этой проблематике говориться уже несколько лет, но документы, решающие эти проблемы находятся на стадии «законопроекты». Казалось бы давно знакомые нам вещи – вешалки, зубочистки, бахилы медицинские,- зарегистрированы уже вчера. Представитель ГФС остановился на изменения в Таможенный кодекс Украины. В частности, один из законопроектов предусматривает норму об уничтожении малых партий товаров (до трех единиц, весом до трех килограмм) в упрощенном порядке. Эта норма направлена на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром. «На сегодняшний день мы не так боремся с контрафактом, как с лицами, питающимися злоупотреблять своими правами»,- резюмировал Алексей Гащицкий. В свою очередь представитель Национального координационного центра по охране прав интеллектуальной собственности США, старший специальный агент Федерального бюро расследований Джейсон Левитт рассказал о подделках и организованной преступности. По его словам, 2,5% продукции в мире является контрафактом. Каждый 12 доллар в США тратится в интернете. Через 3-4 года, по прогнозам, американцы будут тратить каждый 8 доллар в интернете. Эту возможность организованная преступность и использует. Особенности организованной преступности в разветвленной сети, меньшем взаимодействии между субъектами, в расширении географии нарушений. Г-н Левитт детально рассказал о традиционной и нетрадиционный моделях подделок. Эта проблема имеет глобальные масштабы: можно сидеть в любом месте за компьютером и продать контрафактный товар любому. Основной инструмент, по словам спикера, - американская почта. Джейсон Левитт рекомендует сотрудничать с почтой.