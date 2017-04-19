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Сегодня Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ

19 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Международный суд ООН в Гааге, который в среду должен объявить промежуточное решение в рамках иска Украины против РФ, сегодня не будет принимать решения о мерах относительно украинской стороны, ведь Россия не обращалась в суд и никаких фактических оснований для решения суда относительно Украины нет. Соответствующее мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010 гг.), Уполномоченный Украины в Международном суде ООН (2008 год) Владимир Василенко.

«Против Украины не могут применяться меры, потому что Россия не обращалась в суд, а обращалась Украина, это во-первых. И во-вторых, нет фактических никаких оснований для решения суда в отношении Украины. Будет принято решение суда о временных мерах. Какие будут временные меры, я не знаю. Но какое-то решение будет», - сказал он.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ. Соответствующее заседание запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Как известно, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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