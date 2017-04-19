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Люстрационная проверка членов НАПК Р.Радецкого и Р.Рябошапки продолжается, - СМИ

19 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Кабинет министров Украины констатирует, что люстрационная проверка заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслана Радецкого и члена агентства Руслана Рябошапки до сих пор продолжается. Об этом говорится в ответе секретариата правительства.

«Проверка относительно членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Р.С. И Рябошапки Р.Г. продолжается», - сказано в нем.

Отмечается, что по состоянию на 18 апреля Государственная фискальная служба не предоставила информацию о результатах проверки, предусмотренной законом «Об очищении власти».

Согласно закону, ГФС проводит проверку достоверности сведений относительно наличия имущества (имущественных прав) и/или соответствия стоимости имущества, указанного в декларации чиновника, который подлежит люстрационной проверке.

В то же время председатель НАПК Наталья Корчак и еще один член агентства Александр Скопич прошли люстрационную проверку.

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