Сенат Нидерландов определился, когда рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС

В Сенате Нидерландов предлагают провести дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая. Соответствующее предложение сделали сенатские комитеты по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений, говорится в сообщении на сайте Сената Нидерландов.
«Комитет решил предложить министру иностранных дел... принять участие в пленарных дебатах, которые могут быть проведены 23 мая», - говорится в сообщении.
Указывается, что если данная дата не подойдет министру, дебаты будут перенесены на 6 июня.
Стоит отметить, что глава МИД Нидерландов Берт Кундерс неоднократно заявлял о приверженности украинскому соглашению.
На прошлой неделе Сенат Нидерландов принял решение, что не будет откладывать голосование по завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до момента формирования нового правительства.
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