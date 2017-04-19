Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

Сенат Нидерландов определился, когда рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС

В Сенате Нидерландов предлагают провести дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая. Соответствующее предложение сделали сенатские комитеты по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений, говорится в сообщении на сайте Сената Нидерландов.

«Комитет решил предложить министру иностранных дел... принять участие в пленарных дебатах, которые могут быть проведены 23 мая», - говорится в сообщении.

Указывается, что если данная дата не подойдет министру, дебаты будут перенесены на 6 июня.

Стоит отметить, что глава МИД Нидерландов Берт Кундерс неоднократно заявлял о приверженности украинскому соглашению.

На прошлой неделе Сенат Нидерландов принял решение, что не будет откладывать голосование по завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до момента формирования нового правительства.