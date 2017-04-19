Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Акт КМУ о готовности МЕРТ исполнять функции по реализации государственной политики в ІР-сфере уже разработан и вскоре будет принят, - Б.Падучак

19 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Открывая ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством Антонина Пахаренко-Андерсон напомнила, что именно подделки наносят огромный вред не только отдельным компаниям, но и государству в целом. Она выразила надежду, что совместными усилиями можно создать благоприятный инвестиционный климат. А благоприятный климат в сфере интеллектуальной собственности - ключевой фактор в этом вопросе.

Президент Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер напомнил, что АСС – голос бизнеса для государственной собственности. Проблемы есть. Но вместе нужно разработать стратегию борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. Шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник подчеркнул, что «ЮП» ежегодно организовывает около 20 форумов и два из них посвящены интеллектуальной собственности. Г-н Колесник отметил, что все начинается со слова и выразил надежду, что сегодняшние слова представителей органов власти, судебной власти, юристов и бизнеса – будут услышаны.

После приветственных слов начал работу круглый стол «Угрозы, которые несут в себе контрафакт и пиратство». Модератором круглого стола выступает глава Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ІСС Ukraine Вероника Березанская. Заместитель директора Департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины Богдан Падучак начал из создания благоприятной законодательной почвы. В частности, напомнил о законопроекте под номером 5699 об усовершенствовании правовой охраны отдельных объектов интеллектуальность собственности. Затем г-н Падучак перешел к ІР-реформе. Первый ее этап – разработка акта КМУ о готовности МЕРТ исполнять функции по реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Такой документ уже разработан и вскоре, по словам Богдана Падучака, будет принят.

В свою очередь председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов остановился на судебной реформе. Он детально рассказал о конкурсе в Верховный Суд, напомнил о предоставленной возможности адвокатам и ученым принять участие в конкурсе. Также напомнил, что Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Г-н Львов рассказал о проекте Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Не решенными остается вопрос - будет ли этот новый суд рассматривать уголовные дела, дела об административных правонарушениях. По его мнению для административных споров важна оперативность реагирования, поэтому целесообразнее рассматривать из по месту нарушения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом