Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

Акт КМУ о готовности МЕРТ исполнять функции по реализации государственной политики в ІР-сфере уже разработан и вскоре будет принят, - Б.Падучак

Открывая ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством Антонина Пахаренко-Андерсон напомнила, что именно подделки наносят огромный вред не только отдельным компаниям, но и государству в целом. Она выразила надежду, что совместными усилиями можно создать благоприятный инвестиционный климат. А благоприятный климат в сфере интеллектуальной собственности - ключевой фактор в этом вопросе.

Президент Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер напомнил, что АСС – голос бизнеса для государственной собственности. Проблемы есть. Но вместе нужно разработать стратегию борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. Шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник подчеркнул, что «ЮП» ежегодно организовывает около 20 форумов и два из них посвящены интеллектуальной собственности. Г-н Колесник отметил, что все начинается со слова и выразил надежду, что сегодняшние слова представителей органов власти, судебной власти, юристов и бизнеса – будут услышаны.

После приветственных слов начал работу круглый стол «Угрозы, которые несут в себе контрафакт и пиратство». Модератором круглого стола выступает глава Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ІСС Ukraine Вероника Березанская. Заместитель директора Департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины Богдан Падучак начал из создания благоприятной законодательной почвы. В частности, напомнил о законопроекте под номером 5699 об усовершенствовании правовой охраны отдельных объектов интеллектуальность собственности. Затем г-н Падучак перешел к ІР-реформе. Первый ее этап – разработка акта КМУ о готовности МЕРТ исполнять функции по реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Такой документ уже разработан и вскоре, по словам Богдана Падучака, будет принят.

В свою очередь председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов остановился на судебной реформе. Он детально рассказал о конкурсе в Верховный Суд, напомнил о предоставленной возможности адвокатам и ученым принять участие в конкурсе. Также напомнил, что Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Г-н Львов рассказал о проекте Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Не решенными остается вопрос - будет ли этот новый суд рассматривать уголовные дела, дела об административных правонарушениях. По его мнению для административных споров важна оперативность реагирования, поэтому целесообразнее рассматривать из по месту нарушения.