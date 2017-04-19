он же e-mail

Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

В Киеве стартовал ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством

В Киеве начал работу двухдневный ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством «Контрафакт и пиратство — угроза национальной безопасности и экономике». Форум организован Украинским альянсом по борьбе с подделками и пиратством при поддержке правительства Украины. Соорганизаторы газета «Юридическая практика» и АСС.

Цель форума — совершенствование украинской стратегии и тактики разрешения одной из самых острых в современном мире проблем — контрафакции и пиратства, реализация реформы защиты интеллектуальной собственности и системы мер противодействия изготовлению и распространению подделок, формирование цивилизованного украинского товарного рынка и благоприятного инвестиционного климата в стране.

В ходе работы форума запланировано рассмотрение следующих вопросов:

— мировые тенденции борьбы с подделками и пиратством;

— роль транснациональной организованной преступности в изготовлении и распространении контрафактных товаров;

— изъятие криминальных активов;

— приостановка и противодействие ввозу поддельной и пиратской продукции на таможне;

— взаимодействие государства и правообладателей в борьбе с контрафактной продукцией;

— борьба с контрафакцией и пиратством в Интернете;

— обеспечение уважения к интеллектуальной собственности;

— повышение осведомленности потребителей и их социальной ответственности;

— изучение масштабов контрафакции и пиратства;

— создание системы наказаний, обеспечившей бы соизмеримое причиненным убыткам неизбежное наказание виновного;

— борьба с контрафактными лекарственными препаратами, средствами защиты растений и сортами растений.