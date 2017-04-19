В Киеве начал работу двухдневный ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством «Контрафакт и пиратство — угроза национальной безопасности и экономике». Форум организован Украинским альянсом по борьбе с подделками и пиратством при поддержке правительства Украины. Соорганизаторы газета «Юридическая практика» и АСС.
Цель форума — совершенствование украинской стратегии и тактики разрешения одной из самых острых в современном мире проблем — контрафакции и пиратства, реализация реформы защиты интеллектуальной собственности и системы мер противодействия изготовлению и распространению подделок, формирование цивилизованного украинского товарного рынка и благоприятного инвестиционного климата в стране.
В ходе работы форума запланировано рассмотрение следующих вопросов:
— мировые тенденции борьбы с подделками и пиратством;
— роль транснациональной организованной преступности в изготовлении и распространении контрафактных товаров;
— изъятие криминальных активов;
— приостановка и противодействие ввозу поддельной и пиратской продукции на таможне;
— взаимодействие государства и правообладателей в борьбе с контрафактной продукцией;
— борьба с контрафакцией и пиратством в Интернете;
— обеспечение уважения к интеллектуальной собственности;
— повышение осведомленности потребителей и их социальной ответственности;
— изучение масштабов контрафакции и пиратства;
— создание системы наказаний, обеспечившей бы соизмеримое причиненным убыткам неизбежное наказание виновного;
— борьба с контрафактными лекарственными препаратами, средствами защиты растений и сортами растений.
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