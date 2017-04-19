Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

Верховный суд РФ разрешил цитировать фотографии

Экономическая коллегия Верховного суда Российской Федерации разрешила цитировать фотографии. В громком споре известный блогер Илья Варламов пытался взыскать с архитектурного портала «Архи.ру» компенсацию в размере 440 тыс. руб. за использование своих фотографий. Суд первой инстанции ему отказал, посчитав, что публикация более двух десятков фотографий была одним из случаев бесплатного использования произведений — их цитированием. Апелляция и Суд по интеллектуальным правам (СИП) посчитали, что здесь нельзя говорить о цитировании, и удовлетворили иск фотографа. Однако ВС подтвердил правоту суда первой инстанции.

«Архи.ру» публиковал на своем сайте новости и обзоры блогов на архитектурную тематику. В некоторых из них были использованы в общей сложности 22 фотографии Ильи Варламова. Несмотря на то, что его имя и источник фотографий были указаны, блогер посчитал использование материалов незаконным и обратился в суд за компенсацией (дело № А40-142345/2015). Суд первой инстанции его требования не удовлетворил, сославшись на ст. 1274 ГК. Она допускает свободное использование правомерно обнародованных произведений в научных, культурных, учебных или информационных целях без согласия автора. Суд признал, что публикация на «Архи.ру» давала читателям информацию о содержании блога Ильи Варламова, а объем цитирования был незначительный. Апелляция и СИП с этим не согласились и взыскали с общества компенсацию, снизив ее при этом в два раза.

Апелляция и СИП сузили возможность цитирования до текста, говорил во время заседания представитель «Архи.ру» Андрей Змойро. Фотографии были использованы добросовестно. На портале рассказывалось, что «представляет из себя» автор и приводились примеры его фотографий. По мнению Андрея Змойро, дать представление об авторе и не привести примеры работ невозможно. «Использовать чужое вместо того, чтобы фотографировать самому, нельзя. А чтобы рассказать об авторе — можно», — считает представитель.

«Хотелось бы прояснить отношение законодательства к возможности цитирования», — говорила вторая представительница «Архи.ру» Юлия Тарабарина. Она приводила в пример популярное в Интернете «расшаривание»: когда пользователи на своих страницах делятся чужими блогами и постами. Потенциально авторы таких блогов могут потребовать компенсации за репосты, опасалась она.

Самого Ильи Варламова в заседании не было. Его представитель Игорь Пархачев считал, что цитировать можно конкретное произведение. В данном случае — блог истца. Фотографии сами по себе, без текста, не имеют смысла и не несут никакой информации. Но сейчас закон не дает защиты блогу как единому произведению, поэтому защищать надо каждое отдельное произведение в его составе, полагает представитель.

После непродолжительного совещания тройка судей ВС отменила решение апелляции и СИП и оставила в силе решение суда первой инстанции, отказавшей Илье Варламову в удовлетворении требований.