Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2017 года, 11:28

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд арестовал главу правления «Диви банка»

19 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления «Диви банка» Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Прокурор ходатайствовал о том, чтобы «изолировать С.Горбачевского на период досудебного расследования по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook», - говорится в сообщении.

«Речь идет о посте С.Горбачевского, который сопровождался текстом: «А вот и главный свидетель в моем деле, собственной персоной (слева). Тот самый, который сообщил Нацполиции, что, пользуясь ником SERG в ReutersDealing, я, будучи сотрудником «Диви банка», якобы вывел из Интеграла 280 млн гривен», - отмечается в пресс-релизе.

Также на своей странице в Facebook он привел фотокопию свидетельских показаний г-жи Асеевой из официального обвинения.

Напомним, С.Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве «Интеграл-банка». По версии следствия, в январе 2015 года г-н Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен.

В ноябре 2015 он был назначен председателем правления «Диви Банка», а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.

14 февраля ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых есть г-н Горбачевский, 280 млн гривен.

27 февраля суд арестовал имущество С.Горбачевского: земельный участок 0,2884 га, дом 541,1 кв. м, дом с постройками 77 кв. м, 1/3 части квартиры, автомобили Land Rover Range Rover, Porsche 911 Carrera S, Dodge Ram 1500 и 2 прицепа.

При этом адвокат С.Горбачевского заявил, что арест имущества был проведен с серьезным процессуальным нарушением.

3 марта суд отправил С.Горбачевского под домашний арест, запретив с 22:00 до 7:00 покидать место жительства.

В «Диви Банке» заявляют, что Национальная полиция оказывает давление на работу финучреждения и председателя правления С.Горбачевского.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1008) от 18/04/17 Свежий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

Тема номера:

Остаться с взносом

Частная практика

Запрос с пристрастием

Архив голосованийVox Populi

Институт частных детективов — это:

помощь адвокатам;

помеха адвокатам;

конкуренция правоохранителям;

новая престижная профессия.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
    aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом