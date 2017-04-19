Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 3 млрд грн

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,793 млрд грн.
Как сообщается на сайте министерства, все средства поступили в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,94% годовых.
Отметим, что по состоянию на 18 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 693,262 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 379,889 млрд грн, или 55% их общего объема.
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