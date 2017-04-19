В НАБУ заявили, что каждое седьмое дело касается коррупции на госпредприятиях

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на конец марта 2017 года расследовали 319 уголовных производств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
«Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд гривен», — сказано в сообщении.
Как отмечается, 49 производств касаются коррупции на 35 госпредприятиях, 15 из которых по размерам активов входят в ТОП-100 госкомпаний по версии Министерства экономического развития и торговли.
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