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Суд запретил Сбербанку использовать бренд и лишил его домена sberbank.ua

19 апреля 2017 года Источник:LB.ua

Хозяйственный суд г.Киева 18 апреля вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, у него забрали доменное имя sberbank.ua и ему запретили использовать торговую марку «Сбербанк». Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, который судится за этот бренд.

Решение пока не вступило в силу, так как у Сбербанка еще есть время на апелляцию.

Ощадбанк судится со Сбербанком за бренд уже более года. В начале 2016 года Ощадбанк подал в суд на Сбербанк (бывшее ПАО «Дочерний банк Сбербанка России») с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности. Ощадбанк настаивает, что он единственный законный владелец торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка России было незаконным.

Согласно судебному реестру Украины, в сентябре 2016 года вступило в силу решение Хозяйственного суда Киева от 25 июля 2016 года, согласно которому Сбербанку было отказано в досрочном прекращении действия свидетельства №82116 на знак для товаров и услуг «Сбербанк», владельцем которого является Ощадбанк. Это решение было подтверждено в Высшем хозяйственном суде.

При этом 10 августа 2016 года другой судья Хозяйственного суда Киева принял противоположное решение и признал недействительным свидетельство на этот товарный знак. Данное решение суда не вступило в силу.

Сбербанк (ранее - банк «НРБ») основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название со Сбербанк России на Сбербанк.

Сбербанк находится в процессе продажи и вскоре может сменить название на Norvik Banka.

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