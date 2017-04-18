Сегодня 18 апреля 2017 года, 18:50

Суд ООН завтра огласит решение по мере пресечения в отношении России

Международный суд справедливости Организации Объединенных Наций в Гааге огласит решение по мерам пресечения к России завтра, 19 апреля 2017 года. Об этом говорится в сообщении Суда в соцсети Twitter.

Следует отметить, что трансляция слушаний будет проходить на сайте ООН, начало – в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию в международном суде, заявила, что Международный суд ООН в Гааге вынесет решение о введении временных мер против РФ до конца апреля 2017 года. Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины после слушаний в Международном суде ООН в Гааге планируется интенсивная работа по анализу высказываний российской стороны.