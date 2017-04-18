Сегодня 18 апреля 2017 года, 18:50

Апелляционный суд разрешил НАБУ вести расследование по «делу Мартыненко»

14 апреля 2017 года Апелляционный суд Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым фактически заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» оборудования в чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как «дело Мартыненко»).

Как известно, уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» Бюро зарегистрировало в декабре 2015 года. В ходе расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование у чешского АО «Škoda JS». В расследуемых схемах задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам. Ответы на большую часть из них уже получены.