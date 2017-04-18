Еврокомиссия требует от президента Турции проверить вероятные нарушения на референдуме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен провести расследование в отношении вероятных нарушений, которые могли произойти во время референдума в стране.
Об этом во время брифинга заявил представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, сообщает espreso.tv со ссылкой на издание Reuters.
Он отметил, что Евросоюз призывает Турцию быть благоразумным и внимательно спланировать следующие шаги для того, чтобы добиться более широкого национального консенсуса в вопросе дальнейшей деятельности после референдума.
«Мы также призываем власти начать прозрачное расследование возможных нарушений», – подчеркнул М.Схинас, говоря о международных отчеты наблюдателей, которые считают, что во время референдума происходила фальсификация голосов.
Напомним, по итогам подсчета голосов, расширение полномочий президента поддержали более 51% турок. Главная оппозиционная партия Турции требует пересчета 60% бюллетеней на референдуме о расширении полномочий президента.
Сохранить:
Контакты:
Институт частных детективов — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: