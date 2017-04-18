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Еврокомиссия требует от президента Турции проверить вероятные нарушения на референдуме

18 апреля 2017 года Источник:espreso.tv

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен провести расследование в отношении вероятных нарушений, которые могли произойти во время референдума в стране.

Об этом во время брифинга заявил представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, сообщает espreso.tv со ссылкой на издание Reuters.

Он отметил, что Евросоюз призывает Турцию быть благоразумным и внимательно спланировать следующие шаги для того, чтобы добиться более широкого национального консенсуса в вопросе дальнейшей деятельности после референдума.

«Мы также призываем власти начать прозрачное расследование возможных нарушений», – подчеркнул М.Схинас, говоря о международных отчеты наблюдателей, которые считают, что во время референдума происходила фальсификация голосов.

Напомним, по итогам подсчета голосов, расширение полномочий президента поддержали более 51% турок. Главная оппозиционная партия Турции требует пересчета 60% бюллетеней на референдуме о расширении полномочий президента.

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