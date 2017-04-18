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ГПУ просит Канаду назвать авторов книги В.Януковича

18 апреля 2017 года Источник:UkraNews

ГПУ просит Канаду помочь в установлении авторов книги бывшего президента Виктора Януковича «Украина – страна возможностей». Об этом говорится в постановлении суда от 6 апреля 2017 года, передают «Украинские новости».

Во время досудебного расследования ГПУ установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией «Новый мир» в лице гендиректора и бывшим на тот момент президентом Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение «Украина – страна возможностей» (Opportunity Ukraine) и передать издательству имущественные права на это произведение.

В свою очередь издательство взяло на себя обязательство выплатить В.Януковичу авторское вознаграждение в сумме 32 млн гривен и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров.

Вместе с тем типография обусловлен тираж экземпляров книги не издала и, соответственно, не реализовала.

В то же время на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета Януковича типография перечислила 26,5 млн гривен под видом авторского вознаграждения.

«В уголовном производстве, среди прочего, устанавливаются лица, которые являются настоящими авторами текстов разделов данной книги, обстоятельства и период их написания», – говорится в судебном решении. Было установлено, что большая часть текстов разделов книги создана в период марта-мая 2011 другим лицом.

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