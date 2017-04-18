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Сегодня 18 апреля 2017 года, 17:19

Голландская страховая компания Aegon воспользовалась «штрафной амнистией» АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Aegon Europe Holding B.V.» 12 раз, а компанию «Aegon International B.V.» – четыре раза. После этого указанные юрлица получили разрешения на проведение концентрации, как и предусматривает программа «штрафной амнистии».

Обе компании имеют голландское происхождение (г.Гаага) и занимаются сферой страхования. Как известно, страховая компания Aegon существует с 1844 года.

В частности, «Aegon Europe Holding BV» оштрафована на 169,9 тыс. грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде осуществления присоединения компании «Fondul de Pensii Facultative Eureko Confort» (г.Бухарест, Румыния) к компании «Aegon Esential» (г.Флорешть, Клуж, Румыния), без получения соответствующего разрешения АМКУ. Затем соответствующее разрешение было предоставлено Комитетом.

С другими решениями АМКУ можно ознакомиться по ссылке.