Администрация Президента просит у налоговой доступ к Реестру возмещения НДС

Администрация Президента Украины просит предоставить ей доступ к Реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.
Об этом говорится в обращении заместителя главы АП Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.
«... Просим обеспечить до 21 апреля 2017 года организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц ситуационных центров Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость», – говорится в обращении.
С текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Институт частных детективов — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Национальный налоговый форум «НДС. ПРИБЫЛЬ.ВЭД»
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: