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Сегодня 18 апреля 2017 года, 15:48

Администрация Президента просит у налоговой доступ к Реестру возмещения НДС

Администрация Президента Украины просит предоставить ей доступ к Реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом говорится в обращении заместителя главы АП Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

«... Просим обеспечить до 21 апреля 2017 года организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц ситуационных центров Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость», – говорится в обращении.

С текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.