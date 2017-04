Сегодня 18 апреля 2017 года, 14:18

Команда PwC Legal защитила интересы одного из крупнейших мировых агротрейдеров в налоговом споре

Команда юристов Адвокатского объединения «PwC Legal» (далее - «PwC Legal») успешно защитила интересы одного из крупнейших мировых агротрейдеров (далее - «Компания») в налоговом споре, который рассматривался в Государственной фискальной службе Украины (далее - «ГФС»).

По результатам налоговой проверки, проведенной в течение сентября-ноября 2016 года, Компании были доначислены многомиллионные суммы налогов (НДС и налог на прибыль) и применены штрафные санкции (по налоговым доначислениям и в связи с якобы нарушением Компанией правил осуществления расчетов по внешнеэкономическим операциям). Указанные налоговые доначисления и штрафные санкции стали результатом выводов налогового органа о том, что Компания якобы занизила налогооблагаемый доход, пыталась скрыть факт предоставления маркетинговых услуг и нарушила законодательные сроки зачисления выручки по внешнеэкономическим контрактам с нерезидентами.

Ключевой проблемой и первопричиной указанных негативных последствий для Компании в разрезе этого эпизода стало предвзятое толкование налоговым органом положений указанных контрактов.

Так, упомянутые внешнеэкономические контракты предусматривали применение дополнительной к стандартной цене премии в случаях, когда товары, поставляемые Компанией, соответствовали требованиям стандарта ISCC Plus (Международная система сертификации устойчивого производства и образования парниковых газов) и такое соответствие было подтверждено уведомлениями о поставке, выданными Компанией. В зависимости от рыночных условий, Компания в одних случаях применяла премию, а в других - нет. В свою очередь, налоговый орган пришел к ошибочному выводу, что Компания занижала свой налогооблагаемый доход в случаях, когда премия не была начислена, несмотря на соответствие поставленной продукции требованиям стандарта ISCC Plus. Кроме того, налоговый орган утверждал, что даже в случаях, когда премия начислялась, ее обложение налогом на добавленную стоимость должно было осуществляться по ставке в 20% (вместо ставки в 0% НДС, учитывая, что речь шла об экспортных операциях по поставке товара). Позиция налогового органа заключалась в том, что указанная премия была ничем иным как вознаграждением за предоставление Компанией нерезидентам маркетинговых услуг по поиску конечных потребителей, для которых необходимым условием было соответствие товара требованиям стандарта ISCC Plus.

Компания не согласилась с позицией налогового органа и привлекла команду PwC Legal сопровождать этот налоговый спор в административной процедуре обжалования.

Адвокаты PwC Legal построили стратегию защиты, используя широкий спектр юридических инструментов, которые, в частности, заключались в демонстрации бизнес-модели Компании; предоставлении и анализе документации, которая оформлялась в случаях, когда премия применялась и когда нет; разъяснениях особенностей признания дохода в бухгалтерском учете в контексте рассматриваемых контрактов и так далее. Кроме того, принимая во внимание, что указанные контракты регулировались английским правом, PwC Legal усилило свою позицию, обратившись к одной из ведущих юридических фирм Лондона за юридической консультацией по вопросам толкования спорных, по мнению налогового органа, положений упомянутых контрактов.

Результатом профессиональной помощи со стороны команды PwC Legal стало удовлетворение жалобы Компании в процедуре административного обжалования, отмена налоговых доначислений и штрафных санкций в разрезе указанного эпизода.

Команда: Андрей Пронченко, управляющий партнер, Александр Процюк, руководитель практики налоговых споров, Евгений Бидный, старший юрист