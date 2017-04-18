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Завтра начнется конкурс по отбору нового директора департамент люстрации Минюста

18 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

С 19 по 21 апреля с.г. пройдет конкурс на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины.

В соответствии с приказом Министерства юстиции от 17 марта 2017 года № 1075 / к «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности» конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года.

I этап конкурсного отбора (тестирование) состоится 19 апреля 2017 года в 10.00, по адресу: г.Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 73;

II этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) – 20 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: г.Киев, ул. Рыльский, 10;

III этап конкурсного отбора (собеседование) – 21 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: г.Киев, ул. Рыльский, 10.

Список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины следующий:

- Назар Крупчак – помощник-консультант народного депутата Украины Валерия Бабенко;

- Анастасия Задорожная – главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации Минюста;

- Сергей Варич – прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде ГПУ;

- Виктор Рева – главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;

- Петр Маслянчук – адвокат, директор ЧП «Служба безопасности Шериф»; - Лилия Ермоленко-Князева – доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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