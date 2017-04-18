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Сегодня 18 апреля 2017 года, 14:18

В 15:00 завершается регистрация на двухдневный ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством

Регистрация на ІІ Международный форум по борьбе с подделками и пиратством «Контрафакт и пиратство — угроза национальной безопасности и экономике» завершается 18 апреля в 15:00.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Цель форума — совершенствование украинской стратегии и тактики разрешения одной из самых острых в современном мире проблем — контрафакции и пиратства, реализация реформы защиты интеллектуальной собственности и системы мер противодействия изготовлению и распространению подделок, формирование цивилизованного украинского товарного рынка и благоприятного инвестиционного климата в стране.

В ходе работы форума запланировано рассмотрение следующих вопросов:

— мировые тенденции борьбы с подделками и пиратством;

— роль транснациональной организованной преступности в изготовлении и распространении контрафактных товаров;

— изъятие криминальных активов;

— приостановка и противодействие ввозу поддельной и пиратской продукции на таможне;

— взаимодействие государства и правообладателей в борьбе с контрафактной продукцией;

— борьба с контрафакцией и пиратством в Интернете;

— обеспечение уважения к интеллектуальной собственности;

— повышение осведомленности потребителей и их социальной ответственности;

— изучение масштабов контрафакции и пиратства;

— создание системы наказаний, обеспечившей бы соизмеримое причиненным убыткам неизбежное наказание виновного;

— борьба с контрафактными лекарственными препаратами, средствами защиты растений и сортами растений.