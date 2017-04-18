Сегодня 18 апреля 2017 года, 15:48

Экс-сенатор требует от России 6 млрд долларов США в международном арбитраже

Бывший владелец «Межпромбанка» и член Совета Федерации Сергей Пугачев через своих адвокатов на слушаниях в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже потребовал, чтобы Россия выплатила ему 6 млрд долларов США в качестве компенсации.

В 2012 году экс-сенатор обращался в третейский суд в Гааге, пытаясь взыскать с РФ вдвое большую сумму за свое имущество и активы, которые, по его мнению, российские власти незаконно экспроприировали. Сейчас же адвокаты бывшего банкира требуют «заморозить» 6 млрд долларов США российских активов в качестве «минимальной частичной компенсации» своему доверителю. Арбитраж при МТП приступил к рассмотрению дела накануне, его решение станет известно не раньше чем через месяц.

В России С.Пугачева обвиняют по статье 201 УК РФ (организация и руководство совершением присвоения чужого имущества) и статье 160 УК РФ (злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка). Потерпевшей стороной по делу выступает Агентство по страхованию вкладов – конкурсный управляющий «Межпромбанка», которому незаконные действия банкира нанесли ущерб на сумму более 90 млрд рублей. Еще в 2011 году Пугачев стал фигурантом дела о намеренном банкротстве возглавляемой им кредитной организации, лицензию у которого отозвали в 2010 году.

В настоящее время Сергей Пугачев находится во Франции, откуда росийским властям его пока экстрадировать не удалось.