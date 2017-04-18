Пребывающим в местах ограничения свободы предлагают выплачивать пенсии

Правительством внесен проект Закона о внесении изменения в статью 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №6371.
Согласно новой редакции статьи 47, выплата назначенной пенсии осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном законодательством, во время пребывания пенсионера в местах ограничения свободы или лишения свободы. Сегодня данная норма распространяется только на лиц, пребывающих в местах лишения свободы.
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