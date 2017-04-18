Мининфраструктуры присоединяется к проекту ProZorro

13 апреля с.г. Министерство инфраструктуры Украины, ПАО «Укрпочта» и «ProZorro.Продажи» подписали меморандум о сотрудничестве в новом совместном проекте Министерства экономического развития и торговли Украины, Фонда государственного имущества и Transparency International Украина, который распространяется на сферу продаж государственной собственности. Об этом сообщается на сайте Министерства.
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отметил, что присоединение «Укрпочты» к проекту «ProZorro.Продажи» является прекрасной возможностью не только реализовать непрофильное имущество, но и избавиться списанного имущества, ежедневно теряющего свою стоимость.
Напомним, что новый вектор «ProZorro.Продажи» – реализация государственного имущества через систему электронных аукционов начал работу 3 апреля с.г. К проекту уже присоединились государственные компании: «Укргаздобыча», «Укрэнерго», «Энергоатом» и «Восточный горно-обогатительный комбинат».
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