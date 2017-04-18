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Сегодня 18 апреля 2017 года, 14:18

Стартовало общественное обсуждение проекта Закона о батарейках

Разработан проект Закона Украины «О батарейках, батареях и аккумуляторах». Он доступен для обсуждения по ссылке.

Его подготовили Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины совместно с европейскими экспертами проекта Twinning «Внедрение системы управления отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) на Украине» с целью создания эффективной системы обращения с отходами батареек и аккумуляторов путем введения расширенной ответственности производителя.