Сегодня 18 апреля 2017 года, 14:18

Украинскими пограничниками задержана женщина, разыскиваемая в России за терроризм

17 апреля 2017 года в аэропорту «Борисполь», во время оформления пассажиров рейса «Оман (ОАЭ)-Киев», пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданку России, которая находится в международном розыске.

30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» Уголовного кодекса РФ и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца.

По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в г.Киеве и СБУ. Гражданке было разъяснено требования действующего законодательства Украины и вручены памятник «Информация для лиц на законных основаниях прибыли в Украину с целью признанными быть беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине».

Сейчас женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.