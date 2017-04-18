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Сегодня завершится прием документов от кандидатов в Совет прокуроров Украины и КДКП

18 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня завершается прием документов от прокуроров, выявивших желание стать членами Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом говорится в приказе Генеральной прокуратуры Украины №90 от 20 марта 2017 года.

Соответствующий приказ доступен по ссылке.

Установлено, что в течение двух рабочих дней на сайте ГПУ будут опубликованы списки кандидатов в члены вышеназванных органов.

Как известно, 26 апреля 2017 года в помещении Генеральной прокуратуры Украины (г.Киев, ул.Резницкая, 13/15, корпус Б, большой зал заседаний) в соответствии с переходными и заключительными положениями Закона Украины «О прокуратуре» состоится первая всеукраинская конференция прокуроров.

Для участия в работе конференции приглашаются делегаты, избранные на собрании прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, региональных, военных прокуратур регионов, военной прокуратуры сил АТО, местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов, кандидаты в члены Совета прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Начало работы конференции в 10.00.

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