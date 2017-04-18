он же e-mail

Сегодня 18 апреля 2017 года, 12:47

Приняты новые решения в отношении импорта из РФ

13 апреля 2017 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

МКМТ приняла решение о проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта на Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как известно, действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из РФ были применены еще в мае 2008 года.

В июле 2014 года меры были продлены на пять лет (до июля 2019 года).

Вместе с этим, 30 марта этого года Минагрополитики сообщило, что в связи с остановкой производства и отгрузки азотных удобрений отечественными предприятиями, существует необходимость пересмотреть меры.

В свою очередь отечественные товаропроизводители нитрата аммония также обратились о необходимости пересмотреть антидемпинговые меры, поскольку эти меры недостаточно предотвращают вред, который демпинговый импорт из России причиняет национальному товаропроизводителю.

Приняв во внимание обе позиции, члены МКМТ согласились, что существует необходимость для исследования ситуации на рынке минеральных удобрений в рамках промежуточного пересмотра.

Также МКМТ приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации.

Поэтому, к российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на пять лет в размере:

- для экспортера-производителя ОАО «Волжский абразивный завод», который расположен в городе Волжский Волгоградськой области – 6,54%;

- для других экспортеров и в целом для Российской Федерации – 33,83%.